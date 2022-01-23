شكرا لقرائتكم خبر عن في حال تغيير الآيبان قبل 10 يناير متى يُصرف الدعم؟ حساب المواطن يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ ” 10 يناير ” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ” فبراير” المقبل.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، قال فيه: “غيرت الآيبان قبل حوالي الشهر فمتى يتم اعتماد الآيبان الجديد؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر حساب “العناية بالمستفيدين بقوله “وعليكم السلام ، في حال تم تغيير الايبان البنكي قبل تاريخ ” 10 يناير ” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ” فبراير” ،وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال.

وبذلك يصبح إجمالي ما دفعـه برنامج حساب المواطن، للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.