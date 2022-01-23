شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أشخاص تخصصوا في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (4) أشخاص (مواطن ومقيمين) من الجنسية البنجلادشية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. وأوضح أنهم ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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