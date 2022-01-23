شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «شركة الكهرباء» بشأن تقسيط الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء على أهمية سداد نصف إجمالي المبلغ أو أكثر لإعادة الخدمة في حالة انقطاع التيار بسبب تراكم الفواتير.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حساب العناية بالمشتركين في “تويتر”، على سؤال مغردة استفسرت بشأن مدى إمكانية تقسيط المبلغ المستحق عليها.

وردت الشركة بقولها “الأخت الكريمة لما، لابد من سداد نصف إجمالي المبلغ أو اكثر لإعادة الخدمة الكهربائية ،شكراً لتواصلك (رعاك الله)”.

وفي وقت سابق، حددت الشركة السعودية للكهرباء، اشتراطات وآليات إيصال الخدمة في حالة عدم وجود صك ملكية.

جاء ذلك في رد على سؤال عبر حساب “العناية بالمشتركين”، ورد فيه “هل يتم إيصال الخدمة للأراضي بدون صكوك من دون التقديم للبلدية”.

وردت الشركة بقولها إن اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية بدون صك ملكية تشمل التالي:

1- خطاب موافقة من البلدية

2- تجهيز موقع تركيب العداد

3- تنفيذ التأريض

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أنه يمكن التقدم بطلب عبر موقع الشركة على الرابط التالي (اضغط هنا).