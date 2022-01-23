شكرا لقرائتكم خبر عن دهس رجل وسرقته بعد خروجه من صلاة الفجر (فيديو مروع) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو مروع تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل، والذي يظهر دهس رجل، عقب خروجه من صلاة الفجر.

وبحسب ما تم تداوله، فقد خرج الرجل من صلاة الفجر يمشي على قدميه، حيث تفاجأ بسيارة صدمته، و فيها لصان نزلا إليه وانتزعا منه كل شيء معه.

كما تم التداول أن الواقعة تمت يوم الخميس الماضي، حيث أظهر الفيديو الرجل يسير في الشارع بعد خروجه من المسجد، لتصدمه السيارة من الخلف.

بينما قام أحد اللصين بتكبيل الضحية والآخر بالاستيلاء على ما بحوزته من أموال.