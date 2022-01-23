هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذر من تقلبات تشمل العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، الأحد، من تقلبات تشمل العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى.



وقالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من الوارد أن تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار على المناطق الشمالية والوجه البحري والدلتا.

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، أن درجات الحرارة الصغرى انخفضت بشكل ملحوظ، وأصبحت تصل لـ6 درجات على القاهرة و3 درجات على شمال الصعيد، لكن الحرارة المحسوسة تكون أقل، محذرة من تراجع الحرارة أكثر في المدن الجديدة والمناطق المكشوفة.

وتابعت: "موجة البرد الحالية طبيعية ومستمرة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، في ظل وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر بالحرارة أقل من المعلنة بدرجتين".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وأنه من المتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت، ولكن تقل حدتها كلما تقدمت للداخل".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وصولًا للإسكندرية والمراكز الشمالية من محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار تتنوع ما بين الخفيفة والمتوسطة الشدة على باقي مناطق كفر الشيخ والبحيرة، إضافة لباقي محافظات الدلتا ومدن القناة الدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية بالإضافة لشمال سيناء، وقد تمتد الأمطار وتكون خفيفة الشدة لمناطق متفرقة من محافظات القاهرة والجيزة والسويس.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، الأحد، من تقلبات تشمل العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى.

وقالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من الوارد أن تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار على المناطق الشمالية والوجه البحري والدلتا.

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، أن درجات الحرارة الصغرى انخفضت بشكل ملحوظ، وأصبحت تصل لـ6 درجات على القاهرة و3 درجات على شمال الصعيد، لكن الحرارة المحسوسة تكون أقل، محذرة من تراجع الحرارة أكثر في المدن الجديدة والمناطق المكشوفة.

وتابعت: "موجة البرد الحالية طبيعية ومستمرة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، في ظل وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر بالحرارة أقل من المعلنة بدرجتين".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وأنه من المتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت، ولكن تقل حدتها كلما تقدمت للداخل".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وصولًا للإسكندرية والمراكز الشمالية من محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار تتنوع ما بين الخفيفة والمتوسطة الشدة على باقي مناطق كفر الشيخ والبحيرة، إضافة لباقي محافظات الدلتا ومدن القناة الدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية بالإضافة لشمال سيناء، وقد تمتد الأمطار وتكون خفيفة الشدة لمناطق متفرقة من محافظات القاهرة والجيزة والسويس.