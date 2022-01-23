شركة "إتش بي" تطلق الكروم بوك Fortis 14 G10 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

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أطلقت شركة "إتش بي" الكروم بوك Fortis 14 G10 الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات قطاع التعليم.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الكروم بوك Fortis 14 G10 الجديد يأتي مزودا بشاشة قياس 14 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1366 x 768 بيكسل أو 1920 x 1080 بيكسل، وتوفر شركة إتش بي جهازها الجديد بشاشة لمسية بشكل اختياري، وتوجد أيضا كاميرا ويب HD صغيرة في الإطار العلوي للشاشة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وينبض بداخل الكروم بوك الجديد معالج إنتل Celeron أو Pentium مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، وتكفي هذه التجهيزات لتشغيل نظام كروم ومعظم التطبيقات المكتبية.

ويزخر الكروم بوك Fortis 14 G10 الجديد بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ USB-C مع دعم وظيفة Power Delivery ووظيفة DisplayPort، واثنين من منافذ USB-A ومخرج HDMI وقارئ بطاقة الذاكرة microSD ومنفذ سماعة الرأس.

وأشارت الشركة أن سعر الجهاز يبدأ بسعر 349 دولارا أمريكيا، كما تبلغ سعة البطارية به 47 وات ساعة، ويمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 45 وات.

ويمتاز جسم الكروم بوك بمتانة فائقة ويتحمل التأثيرات البيئية وفقا لفئة الحماية MIL-STD-810.

وقبل يومين أعلنت شركة "إتش بي" الأمريكية عن إطلاق الكروم بوك Fortis 11 G9 Q الجديد، حيث أوضحت أن الكروم بوك الجديد يعتمد على معالج Qualcomm 7c ثماني النوى وبسرعة 2.55 جيجاهرتز من ARM.

وتروج "إتش بي" للكروم بوك Fortis 11 G9 Q الجديد من خلال تجهيزه باثنين من منافذ USB-C مع دعم وظيفة Power Delivery وDisplayPort ومنفذ USB-A ومنفذ سماعة الرأس وفتحة لتركيب بطاقة SIM، مع كاميرا ويب 720 ويب وبطارية بسعة 47 وات ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة 45 وات عن طريق منفذ USB-C.

وذكرت الشركة أن جسم الكروم بوك من هذا الموديل يمتاز بمقاومة رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية MIL-STD810H وIP41.

وتعد شركة إتش بي (المعروفة أيضًا باسم HP بالإنجليزية ) شركة أمريكية متعددة الجنسيات لتكنولوجيا المعلومات ومقرها بالو ألتو، كاليفورنيا - الولايات المتحدة. وتقوم بتطوير أجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات واللوازم ذات الصلة، بالإضافة إلى حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتم تدشين الشركة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتمت إعادة تسميتها من أقسام الكمبيوتر والطابعات الشخصية التابعة لشركة هيوليت باكارد الأصلية حيث غيرت هيوليت باكارد اسمها إلى شركة إتش بي.