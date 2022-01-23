الخرف الوعائي ثاني أكثر الأمراض شيوعا بعد ألزهايمر (الأسباب والأعراض)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

الخرف الوعائي مرض يحدث بسبب مشاكل في الأوعية التي تزود الدماغ بالدم، ويعد ثاني أكثر أمراض الخرف شيوعا بعد ألزهايمر لدى كبار السن.



وأوضحت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية المعنية بصحة كبار السن، أن أسباب الخرف الوعائي تتمثل في السكتة الدماغية والنزيف داخل الدماغ وضيق الأوعية الدموية أو تلفها.

وأشارت إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الخرف الوعائي هي ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع الكوليسترول والرجفان الأذيني، بالإضافة إلى التقدم في العمر والسِمنة والتدخين.

وتتمثل أعراض الخرف الوعائي في القصور الإدراكي، أي بطء التفكير والتشوش الذهني وصعوبة الانتباه والتركيز، إضافة إلى اضطرابات الكلام والمشية غير المستقرة والشلل النصفي والسلس البولي والاكتئاب واللامبالاة.

وأكدت أن علاج الخرف الوعائي يتم بواسطة الأدوية لخفض ضغط الدم وسكر الدم وتقليل مستوى الكوليسترول ومنع الدم من التخثر، إضافة إلى التدريب المعرفي والعلاج الوظيفي (تحسين وتطوير مهارات الحياة اليومية للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية).