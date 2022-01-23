شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طلاب الابتدائية ورياض الأطفال يعودون إلى مقاعد الدراسة حضورياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وهم يعودون إلى مقاعد الدراسة حضوريًا بعد عامين من الانقطاع بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الفيديو، عودة الطلاب للدراسة حضورياً وسط إجراءات احترازية وبيئة تعليمية آمنة.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم أن العودة الحضورية، تأتي بما يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة لأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت أن كافة مدارس المملكة، استعدت لاستقبال الطلبة حضورياً، مؤكدة متابعتها جميع المدارس لتقديم الدعم والاطمئنان على سير البداية لاستمرار الرحلة التعليمية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق، عن آلية عودة الطلاب للحضور فى المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، حيث تتضمن تطبيق النماذج التشغيلية للمدراس وفق أعداد الطلبة في الفصول الدراسية، ووفق الدليل الإرشادى بشأن العودة الحضورية للدراسة، كما تتضمن متابعة سير العملية التعليمية، وتأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.