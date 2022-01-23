عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات Vivo V23 5G في مصر.. أسرار هاتف فيفو

الأحد 23 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت شركة فيفو، التابعة لمجموعة BBK، عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo V23 5G بشكل رسمي في الأسواق المصرية.



جاء ذلك من خلال بث عبر الإنترنت، كشفت فيه الشركة عن هاتف Vivo V23 5G، ومواصفاته الجديدة.

مواصفات هاتف vivo v23

يزن هاتف vivo v23 181 جراما بأبعاد 157.2×72.4×7.5، كما أنه يأتي بشاشة من نوع الأمولد مقاس 6.44 بوصة بدقة 2400×1080 بيكسل جودتها FHD، مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة تدعم HDR10، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز والشاشة بحواف مسطحة.

يدعم هاتف vivo v23 تركيب شريحتي اتصال 5G وكارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية للجهاز، بالإضافة إلى معالج ميدياتك Dimensity 920 ثماني النواة، بتردد 2.5 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G68 MC4.

كما يأتي هاتف vivo v23 بواجهة المستخدم فيفو Funtouch 12 مبنية على نظام تشغيل Android 12، ومساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

الكاميرا

ويدعم هاتف vivo v23 كاميرا أمامية مُزدوجة، الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 105 درجة مع فلاش مزدوج للسيلفي.

أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.89 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 120 درجة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو ، تدعم الكاميرات فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني

بصمة الإصبع وNFC

يدعم هاتف vivo v23 بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة، والفتح عن طريق التعرف على الوجه، كذلك مستشعر الـNFC ، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4200 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات ويتم شحنها عن طريق USB Type C.

ويأتي هاتف vivo v23 الجديد باللونين الأزرق والذهبي.

سعر هاتف vivo v23 فى مصر

تم تسعير هاتف Vivo V23 5G الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 355 يورو أو 400 دولار، بما يعادل حوالي 6300 جنيه مصري.

أما نسخة هاتف vivo v23 الـ 256 جيجا مع 8 جيجا رام، فتأتي بسعر 415 يورو أو 470 دولار، بما يوازي حوالي 7400 جنيه مصري.