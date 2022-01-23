عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حديقة الحيوانات في أربيل تتحول إلى قطعة ثلج صور

الأحد 23 يناير 2022

الخليج 365

تحولت حديقة الحيوانات في محافظة أربيل، شمال بغداد، إلى لوحة بيضاء؛ جراء موجة الثلوج التي تضرب إقليم كردستان العراق منذ أيام.



وأظهرت صور، تحول الواحات الخضراء ومراتع الحيوانات والممرات بين أقسام الحديقة إلى قطعة من الثلج الممتد والمتداخل.

وتقع حديقة حيوانات أربيل قرب منطقة كسنزان على الطريق الرئيسي الرابط بين أربيل وكويسنجق والسليمانية، وتبلغ مساحة الحديقة 200 دونم، وتتسم أرضها بوجود مرتفعات ومنخفضات حيث لم يتم تغيير تضاريس سطح الأرض.

وتضم الحديقة نحو 180 نوعاً مختلفاً من الحيوانات والطيور، ومنها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، كما تعد الحديقة الأكبر على مستوى العراق.

وتضرب مناطق كردستان العراق موجة ثلوج كثيفة عطلت بسببها الحكومات المحلية الدوام في المؤسسات الرسمية، خاصة بعدما انخفضت درجات الحرارة لـ17 درجة تحت الصفر في بعض مناطق محافظة السليمانية.