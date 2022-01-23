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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس فايزر: التطعيم ضد كورونا سنويا أفضل من الجرعات التنشيطية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022
الخليج 365- متابعات
قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السبت إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.
وأثبت لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية في منع العدوى.
ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.