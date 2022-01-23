الإمارات.. منع تحليق الطائرات دون طيار لمدة شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات، اليوم السبت، وقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار /الدرون، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية، والشراعية، في الوقت الراهن.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، يأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفقًا للتعليمات الصادرة، وذلك نظرًا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة في المناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.