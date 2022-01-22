شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات والمقاييس» توجه نصيحة مهمة قبل ارتداء الملابس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أهمية غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها. وقالت الهيئة،عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن غسل الملابس الجديدة يقضي على بقايا مواد التصنيع والعناصر الكيميائية بها. وأضافت “لسلامتكم.. اغسل الملابس قبل استخدامها لإزالة بقايا الأصباغ والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع”.

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