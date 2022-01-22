شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يكشف عن العام الذي سيأتي شهر رمضان في مثل هذه الأيام الباردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف د. عبدالله المسند الخبير في الأحوال المناخية، عن موعد قدوم شهر رمضان في مثل هذه الأيام الباردة، مشيرًا إلى أننا سنشهد رمضان- بإذن الله- عام 1450 هجرية.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” عام 1450 سنعيش شهر رمضان في ظروف جوية باردة تشبه هذه الأيام الشبط ندفة الثلج”.

وتشهد معظم مناطق المملكة هذه الأيام موجة من البرد الشديد والأمطار والسيول، كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى –، حيث توقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

وأضاف أنه في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط.

وتابع: وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.