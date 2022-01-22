أسباب تجعلك تتناول عصير الجزر بشكل دائم.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عصير الجزر هو أحد أكثر العصائر شعبية في العالم، ويطلق عليه الكثير من "ملك العصائر"، حيث أن إدراج في نظامك الغذائي اليومي يعمل على تحسين صحتك بشكل عام.



وهناك عدة أسباب تدفعك لتناوله باستمرار، نستعرضها لكم وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك":

تسريع عملية التمثيل الغذائي:

يعمل عصير الجزر حقًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي، لذلك يحتاج أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن إلى الاعتماد على هذا المشروب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا العصير حلو ويجعلك لا تشعر بالجوع.

تقوية البصر:

يحسن عصير الجزر الرؤية بسبب مادة البيتا كاروتين المضادة للأكسدة والتي تتحول إلى فيتامين "أ" في الجسم وهذا الفيتامين يقوي سطح العين مما يساهم في صحة الرؤية. أخيرًا، يحتوي الجزر على مادة اللوتيين المضادة للأكسدة التي تحمي العينين من الضوء الضار.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

تتطور الأورام مع انقسام الخلايا السريع وغير المنضبط. ويحتوي الجزر على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا حتى قبل أن يبدأ. تظهر الأبحاث أن الجزر يحمي من أورام الفم والمريء والرئتين والمعدة وغير ذلك.

حمل صحي:

يحتوي عصير الجزر على الكالسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ. كل هذا مطلوب لنمو الجسم. يساعد الكالسيوم في بناء عظام قوية، ومن المهم جدًا للمرأة الحامل الحصول على ما لا يقل عن 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميًا. يقلل حمض الفوليك من مخاطر حدوث مشاكل في نمو الجنين، وتعمل الفيتامينات كمضادات للأكسدة.

تقوية المناعة:

سوف تكون محميًا من الأنفلونزا وحتى فيروس كورونا بمساعدة عصير الجزر. إنه مليء بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة الأخرى ومعززات جهاز المناعة.

قلب صحي:

يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البوتاسيوم - فهو مكون لا غنى عنه لصحة القلب وخفض ضغط الدم بدون أي أدوية.

بشرة صحية:

اشرب عصير الجزر وستتألق بشرتك بفيتامين "سي" الذي يشفيها ويجددها. يسرع الجزر من التئام الجروح ويساعد في مكافحة الطفح الجلدي والصدفية.

دماغ سليم:

يحسن البيتا كاروتين وظائف المخ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فضلاً عن منع تلف خلايا الدماغ.