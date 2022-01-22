خبير.. ابتعد عن مجموعتين غذائيتين لخسارة وزن سريعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعد النجاح المهول لنظام خمسة على اثنين الغذائي الصحي يقدم الطبيب البريطاني وخبير التغذية العالمي مايكل موسلي، المدافع الشرس عن حمية البحر الأبيض المتوسط، مجموعتين غذائيتين الواجب الامتناع عنهما تماماً للتخلص من الوزن الزائد، وفقا للبيان.



وأشار موسلي وفقاً لما جاء في تقرير «هال لايف» قائلاً: «لدينا اليوم دليل قاطع أكثر من أي وقت مضى على أن حمية 5:2 واحدة من أفضل الطرق للتنحيف والحفاظ على النحافة كما التقليل من خطر الإصابة بالأمراض، ولكن مع حيلة ذكية هذه المرة».

تتضمن حمية 5:2 الجديدة تناول أطباق ذات سعرات حرارية مضبوطة لا تضم أكثر من خمسة مكونات. ويشرح موسلي أسباب فائدة النظام الجديد بالقول: «تعد أيام الصيام أسهل من أي وقت مضى للتبضع والتحضير كما يكتسب الموضوع فائدة إضافية إذا ما كنت تراقب المصاريف كما اللياقة».

يومان

يتمثل النظام المقصود بيومين فقط في الأسبوع يسمحان بتناول 500 سعرة حرارية في حين لا يتم احتساب أي وحدات في الأيام المتبقية من الأسبوع وينصح مايكل، بغية الحصول على «فائدة أكبر من الصيام المتقطع» بالتحول إلى حمية البحر الأبيض المتوسط ذات الكربوهيدرات المنخفضة في اليومين المخصصين للصيام كما للأيام المتبقية.

ويعني ذلك وفق كلامه «تناول المزيد من زيت الزيتون والمكسرات إضافةً للمزيد من البيض والزبادي كامل الدسم والأسماك الدهنية والخضراوات».

ويحث كذلك على استهلاك البروتين والخضار في أيام الصيام إذ إن البروتين يشعرنا بالشبع والخضار مصدراً مغذّياً يمكن تناوله بكثرة ومن دون الخوف من السعرات الحرارية. إلا أن هناك بعضاً من مجموعات الطعام الواجب التقليل منها لتحسين فرص خسارة الوزن، وتتضمن الامتناع عن تناول السكر والحلويات والمشروبات والتحلية.

ويدخل في القائمة غالبية حبوب الفطور المشبعة بالسكر كما العديد من المخفوقات التجارية.

أضف إلى ذلك الامتناع أو تجنب تناول النشويات بما في ذلك الخبز والباستا والبطاطا والأرز الأبيض. ويمكن الاستعاضة عن ذلك بالحبوب الكاملة كالبرغل والجودار والشعير والحنطة السوداء. أما البقوليات والحبوب كالعدس والفاصوليا والحمص فتصنف بحسب مايكل ضمن المأكولات الصحية التي تشعر بالشبع.