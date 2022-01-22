بشرط واحد.. فوائد سحرية لشرب الماء على الريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الطبيبة الروسية نورية ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن عادة شرب الماء قبل وجبة الفطور مفيدة، ولكن بشرط واحد.



وأوضحت أن الماء الذي نشربه على الريق قبل الفطور، يجب ان يكون له تأثير إيجابي في الجسم.

وأضافت ، "كوب من الماء قبل الفطور في الصباح، فعلا عادة مفيدة، لأنها تعمل على إيقاظ الجسم، وتبدأ جميع العمليات الداخلية، حيث تبدأ المعدة بالعمل بشكل صحيح ويتحسن مزاج الشخص وكذلك حالة الجلد وميكروبيوم الأمعاء. ومن وجهة نظر أمراض الجهاز الهضمي، يبدأ أحد ردود الفعل الأساسية بالعمل- المعدة والأمعاء. أي أن شرب الماء على الريق يحفز عملية تمعج الأمعاء".

ولكن الماء الذي نشربه في الصباح يجب أن يكون بدرجة حرارة معينة.

وتقول، "يجب أن يكون هذا الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان هناك ميل للإمساك، الذي يعاني منه حوالي 80 بالمئة من سكان المدن. وعند وجود ألم في البطن، يجب أن يكون الماء دافئا".

وتضيف، يمكن إضافة الليمون إلى الماء أو عصير البرتقال، ولكن في حالة وجود مشكلات في الجهاز الهضمي لا ينصح بذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول، "شرب الماء المضاف له الليمون أو عصير البرتقال على الريق، له تاثير إيجابي، إذا كان الشخص لا يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة وأمراض الأمعاء المختلفة. لأن هذا الماء وخاصة عندما يكون باردا، يفاقم المشكلات ويسبب تشنجات وآلام في البطن والتهاب البنكرياس والمرارة".