وسائل إعلام تكشف عن خوذة تزلج صينية مقاومة للصدمات بتكنولوجيا الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام صينية، صباح أمس الجمعة، عن نجاح الصين بتطوير خوذة تزلج مقاومة للصدمات، وذلك من خلال إضافة تكنولوجيا فريدة يتم استخدامها للمرة الأولى.



وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن علماء صينيين طوروا خوذة تزلج قوية مستوحاة من تكنولوجيا الفضاء المستخدمة في الأصل في صاروخ "لونغ مارش-5".

وخضعت الخوذة، التي صممها فريق من جامعة داليان للتكنولوجيا بمقاطعة لياونينغ، شمال شرقي الصين، للاختبار على رؤوس أعضاء فريق التزلج الحر الصيني أثناء تدريبهم على منافسات المهارات الجوية والتزلج في ساحة شكلها نصف أنبوب للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.

وبحسب الوكالة، فإن خوذ التزلج التي تغطي الرأس والمصممة لحماية المتزلجين من الاصطدام أو السقوط عند ممارساتهم على المنحدرات تتميز بخفة الوزن ومقاومة قوية للصدمات، حيث يستخدم نفس المبدأ في المركبات الفضائية، وذلك لتحسين لحماية وسلامة المتزلجين.

واستخدم العلماء مادة جديدة صنعت من ألياف الكربون والألياف الزجاجية والمطاط الصناعي على الغلاف الخارجي للخوذة، مما جعل معدات الحماية أخف وزنا وأقوى.