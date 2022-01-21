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الإمارات.. شرطة دبي تضبط زائرا عربيا لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

ألقت الجهات الأمنية في دولة الإمارات اليوم الجمعة، القبض على زائر عربي الجنسية، وذلك بسبب ارتكابه فعلا منافيا للآداب.

 

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه بموقع ”تويتر“، عن بيان مقتضب لشرطة الإمارة، قولها إن الزائر ”مريض نفسيا“.

 

وجاء في تغريدة المكتب الإعلامي أنه تم ”القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه“.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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