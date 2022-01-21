كيف يمكن التخلص من دهون البطن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

نبه طبيب بريطاني معروف، إلى أنه من الضروري التقليل من استهلاك الكربوهيدرات والمشروبات التي يتم تسويقها على أنها للحمية من أجل إزالة دهون البطن.



وأشار الدكتور مايكل موسلي الذي يقدم برامج طبية منتظمة على التلفزيون البريطاني، إلى أن الكثير من الأشخاص يجدون صعوبة في إزالة دهون البطن (الكرش) رغم اتبعاهم حمية غذائية، معتبرا أن هذه الدهون ”مستعصية“ في كثير من الأحيان لبعض الأسباب.

وقال الدكتور موسلي لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الجمعة: ”الخلايا الموجودة داخل البطن والمعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية تحجم عن التخلي عن مخزون الطاقة لديها“.