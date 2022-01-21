شكرا لقرائتكم خبر عن عطل يضرب «تويتر» في دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى عدد من رواد موقع تويتر في المملكة وبعض الدول العربية ودول الخليج من وجود أعطال تواجههم في استخدام التطبيق.

واشتكى عدد كبير من المستخدمين من مشاكل تواجههم أثناء استخدام تويتر، من عدم نشر التغريدات والصور لدى البعض، فيما لم يُعرف – حتى كتابة هذه السطور- سبب المشكلة، كما لم يصدر تعليق من “تويتر” على هذه المشاكل التقنية.