شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقاري أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.

جاء ذلك في رد من الصندوق العقاري عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه: “هل يوجد دعم سكني للعسكريين”.

ورد الصندوق بقوله إنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين من تاريخ 31 مايو 2020.

وأضاف صندوق التنمية العقاري أنه في حال وجود أي مستجدات على المبادرة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للصندوق.