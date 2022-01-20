شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 6 لغات عالمية.. شاشات خرائط إرشاد إلكترونية لمواقع الشعائر بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، أنه تم توفير الشاشة التفاعلية الخاصة بعرض خرائط الإرشاد المكاني للمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ضمن خطة الوكالة في تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي للمسجد الحرام.

وقال مدير الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهندس أديب بن حسن كاظم، إن الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية ومعالم الجذب الرئيسة ومنها صحن المطاف ومبنى المسعى عبر إظهار مسارات حركة مباشرة من موقع الجهاز إلى الوجهة المطلوبة، إضافة إلى المرافق ومواقع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة مثل مرافق دورات المياه ومواقع خدمة تقديم العربات إلى غير ذلك من المعالم التي بلغ عددها أكثر من 16 معلما.

كما تتيح الشاشة التفاعلية عرض البيانات بأكثر من 6 لغات رئيسة بما يتماشى مع التنوع الثقافي والمعرفي لدى زوار بيت الله الحرام، وتتيح إمكانية استخدام رمز الاستجابة السريع QR بحيث يمكن استعراض المسارات والتصفح جغرافيا عبر الأجهزة الشخصية.

وأوضح كاظم “أن التصميم الحالي عبارة عن إطار معدني (‏استايل ستيل) بطول ١.٨٤٠ متر وعرض ١.٨٥٥متر, فيما تبلغ الخريطة الورقية بطول ١.٧٥٩م وعرض ١.٧٦٢م وارتفاع متفاوت عن سطح الأرض”.

واختتم كاظم”حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.