شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة تنشر ظاهرة بصرية في سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن حدوث ظواهر جوية بصرية يتم مشاهدتها في سماء المملكة، خلال فصل الشتاء.

وقالت “فلكية جدة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” يشهد فصل الشتاء عدة ظواهر جوية بصرية تشاهد في السماء تشمل لطخة من الضوء بلون قوس قزح على جانبي الشمس تسمى (الشمس الوهمية) كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة”.

وأوضحت :” تتشكل على بعد 22 درجة إلى يسار أو يمين الشمس عندما يضرب ضوء الشمس غيوما من بلورات الجليد التي تعمل كمنشور”.