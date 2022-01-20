شكرا لقرائتكم خبر عن لضم مدد الاشتراك بـ«التأمينات».. تعرّف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط ضم مدد الاشتراك عبر نظام تبادل المنافع، مشيرة إلى طريقة التقديم.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أكدت التأمينات الاجتماعية أن شروط ضم مدد الاشتراك تضمن:

ـ أن يتقدم المشترك لطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.

ـ ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

ـ ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم.

ـ ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

ـ ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

ـ ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، و ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.

وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص.