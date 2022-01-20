باحثون: تناول الوجبات اليومية بشكل منتظم يقلل حدة نوبات الصداع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب عن عدة طرق بسيطة تساعد مرضى الصداع النصفي على مواجهة النوبات المرضية.



وقالت الرابطة إن من أبرز هذه الطرق، تناول الوجبات اليومية بشكل منتظم؛ حيث يعمل ذلك على استقرار مستوى السكر في الدم.

وأضافت أن ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية، تساعد على الحد من عدد مرات الإصابة بالصداع النصفي وتقليل حدة النوبات ومدتها.

كذلك تسهم تقنيات الاسترخاء المختلفة، مثل تدريب التحفيز الذاتي أو استرخاء العضلات التدريجي، في الحد من الإصابة بالصداع النصفي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مواجهة الصداع النصفي من خلال أخذ قسط كاف من النوم والإقلاع عن شرب الخمر.

وبشكل عام يتعين على المرضى تدوين يوميات لتحديد السبب الذي يقف وراء حدوث نوبات الصداع النصفي، مثل تناول أطعمة معينة أو أحوال جوية أو إجهاد جسدي أو ذهني أو تقلب هرموني.

وفي حال التعرض لنوبات الصداع النصفي بمعدل أكثر من مرتين شهريا ولمدة تزيد عن 72 ساعة في المرة الواحدة، فيجب حينئذ الخضوع للعلاج الدوائي أيضا. جدير بالذكر أن الصداع النصفي المعروف أيضا باسم (الشقيقة) هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بتكرر حالات معتدلة إلى شديدة من الصداع على جانب واحد من الرأس (نصف الرأس).