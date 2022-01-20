شركة باناسونيك تطلق سماعة تُرحب بالمستخدم بلحن لعبة شهيرة عند ارتدائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة باناسونيك عن إطلاق سماعة الرقبة SC-GN01-FF الجديدة، التي تمتاز بتصميم أنيق مستوحى من لعبة تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت "Final Fantasy XIV Online"؛ حيث إنها تمتاز بشعار النيزك الأيقوني بجانب شعار اللعبة.



وأضافت باناسونيك مؤثرات صوتية خاصة مستمدة من اللعبة؛ حيث يتم الترحيب بالمستخدم بواسطة اللحن الافتتاحي للإصدار Final Fantasy XIV Online عند تشغيل سماعة الرقبة، وبالإضافة إلى ذلك تصدح الألحان المستمدة من اللعبة عند تغيير أوضاع الصوت.

وتشتمل السماعة على نفس الوظائف المتوافرة في الإصدار SC-GN01 السابق، ويتم وضعها بشكل مريح حول الرقبة، ويصدح منها الصوت المحيطي المجسم دون الحاجة إلى ارتداء سماعات رأس أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وتعتمد السماعة أيضاً على تقنية الصوت الأصلية من MAGESS مع مكبرات صوت 4 قنوات، علاوة على توافر 3 أوضاع خاصة للصوت تم تطويرها بواسطة خبراء الصوت في لعبة "فاينل فانتسي 14".