وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد أن لقاحات الحمض النووي الريبوزي لكورونا آمنة خلال الحمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي بعد مراجعة مفصلة لدراسات عدة إن لقاحات كورونا، المصنوعة باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال لا تسبب مضاعفات للحوامل أو الأجنة.



وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن المراجعة التي اعتمدت على دراسات شملت نحو 65 ألف حالة حمل في مراحل مختلفة لم تجد أي علامة على تزايد خطر حدوث مضاعفات أو إجهاض أو ولادة مبكرة أو آثار جانبية خطيرة على الأجنة بعد من تلقي اللقاحات التي تعتمد على هذه التقنية.

وتزود شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك بالإضافة إلى شركة مودرنا حاليا الاتحاد الأوروبي بمثل هذه اللقاحات.

وعلى الرغم من إقرار وكالة الأدوية الأوروبية ببعض القصور في البيانات فقد قالت إن النتائج كانت متسقة في الدراسات جميعها.

وقالت الوكالة "فوائد تلقي لقاحات كورونا، التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أثناء الحمل تفوق أي مخاطر محتملة على الحوامل والأجنة".

وخلصت أيضا المراجعة التي أجراها فريق داخلي إلى أن لقاحات كورونا المستندة إلى هذه التقنية فعالة في الحد من مخاطر دخول المستشفيات والوفاة لدى الحوامل كما هو الحال لدى غير الحوامل.