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شركة هواوي تطلق حقيبة مدرسية ذكية تحدد موقع الطفل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة هواوي تطلق حقيبة مدرسية ذكية تحدد موقع الطفل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

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أطلقت شركة هواوي حقيبة مدرسية ذكية تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS ومزودة بالنظام العالمي لتحديد الموقع GPS، والذي يتيح إمكانية تحديد موقع الطفل أو الحقيبة عبر التطبيق المرتبط بالحقيبة.

 

وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن للوالدين ضبط التطبيق بحيث يتم تلقي إخطار على الهاتف الذكي عندما يصل الطفل إلى المدرسة أو يغادرها أو يعود إلى المنزل.

 

وتشتمل الحقيبة الذكية على شاشة قياس 1.54 بوصة، والتي تتيح إظهار جدول الحصص بشكل رقمي لاصطحاب الكتب المعنية في الحقيبة في صباح اليوم الدراسي.

 

وتدعم الحقيبة المدرسية الذكية فئة الحماية IP67، ومن ثم فهي مقاومة لرذاذ الماء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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