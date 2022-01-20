باحثون: شبكية العين تمنح مؤشرا عن العمر البيولوجي للشخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توصل علماء إلى خوارزمية يمكنها قراءة شبكية العين تحديد ما إذا كان الشخص معرضا لخطر الموت المبكر، فيما أسموه مؤشر "فجوة عمر الشبكية".



وحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" عن دراسة نشرتها مجلة "بريتيش جورنال لطب العيون"، يمكن لجهاز خاص بقراءة "شبكية العين" من دون أي ألم مساعدة الأطباء على التعرف على من يعانون من شيخوخة مبكرة أو أكثر عرضة للوفاة المبكرة.

ويستطيع الجهاز من خلال الخوارزمية "النظر بعمق في عيون الشخص، لقياس عمره البيولوجي الحقيقي، وهو ما يوفر لمحة عن صحة المرضى في المستقبل". ويؤكد العلماء أن الخوارزمية دقيقة للغاية، ويمكنها التنبؤ بأعمار البالغين وكبار السن، حيث تم تجربتها في بريطانيا.

وتبين للعلماء خلال التجارب السريرية موت 1871 شخصا، حددتهم الخوارزمية على أنهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة، إذ كانت شبكية أعينهم تكشف أن عمرهم البيولوجي أكبر مما هم عليه. وعلى سبيل المثال، إذا توقعت الخوارزمية أن شبكية عين الشخص أكبر من عمره الفعلي، فإن خطر الوفاة أكبر خلال السنوات الـ11 المقبلة في حياته.

وتدعم هذه النتائج الأدلة المتزايدة على أن شبكية العين حساسة للغاية لأضرار الشيخوخة، نظرا لأنها تستضيف الأوعية الدموية والأعصاب، وبما يمكنها من عكس معلومات هامة حول صحة الأوعية الدموية والدماغ.

وأشار تقرير "ساينس أليرت" إلى أن العديد من الدراسات السابقة، كانت قد كشفت أن الخلايا الموجودة في مؤخرة العين البشرية يمكنها أن تساعدنا في التنبؤ بظهور أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وعلامات الشيخوخة الأخرى.

وتدعم هذه الدراسات فرضية أن "العين" هي "نافذة الأمراض العصبية"، وهي دليل أكبر على وجود صلة بين العين والدماغ.