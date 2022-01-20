شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يتسلم كتاب «الأمان الأول» بالإنجليزية ويؤكد أهمية إيصال رسالة الإسلام للعالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس النسخة المترجمة من كتاب (الأمان الأول) باللغة الإنجليزية للمؤلف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحميدي، والوكيل المساعد للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة اللغات والترجمة بترجمة كتاب (الأمان الأول) إلى اللغة الإنجليزية, ويتناول الكتاب صفات وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والعديد من القيم والفضائل منها فضل الصلاة والسلام على نبينا ونصرته, ودلالات نبوته, وكذلك تعاملاته اليومية وسيرته العطرة.

وأشاد الشيخ السديس بالجهود المبذولة والمقدمة من قبل وكالة اللغات والترجمة, موجهاً بمزيد من العناية والاهتمام بترجمة الكتب العلمية والدينية وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.