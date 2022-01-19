شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر التعثر المالي على استحقاق الدعم في «سكني»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج سكني أن التعثر المالي لا يؤثر على استحقاق المستفيد من الدعم المشمول في منتجات سكني.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيدة قالت فيه: “اسم زوجي في سما، وتم رفض الدعم هل يشترط سداد سما؟ نريد حل اتصلنا على وزارة الاسكان ولم يتم الإفادة بشيء”.

ورد برنامج سكني بقوله “تحية طيبة، التعثر المالي لا يؤثر على استحقاقك في سكني، ولكن في حال تم التخصيص لك وتم تحويلك للممول فالممول قد يرفض تمويلك لوجود اسمك في سمه، ويمكنك التفاوض مع جميع الممولين و إختيار الممول الأنسب لك.