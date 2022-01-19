شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات خبراء الأرصاد: كتلة باردة وتساقط للثلوج مجددًا شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتوقع خبراء الطقس والأرصاد تجدد فرص تساقط الثلوج على القطاع الشمالي من المملكة، وتشمل الحالة أجزاء محدودة من الجوف والحدود الشمالية.

ومن المتوقع، بمشيئة الله مساء اليوم الأربعاء وفقا لـ”طقس العرب”، أن تعبر سماء القطاع الشمالي من المملكة كتلة هوائية قطبية شديدة البُرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، تترافق بتساقط زخات محدودة من الثلج في ساعات الليل والله أعلم، على أن تستمر الموجة الباردة بالتأثير على المنطقة خلال يوم الخميس وعطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، تكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.