شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة وقود وفرض غرامة على أخرى بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت “بلدية الظهران”، عن إغلاق محطة وقود بشكل كلي وفرض غرامة مالية بحق محطة أخرى لعدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل، وذلك لتحسين محطات الوقود ورفع جودتها.

وقالت “بلدية الظهران”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها :”قامت ممثلة بإدارة رخص البناء بجولة رقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصادرة من الوزارة”.

وأضافت :” وقد نتج عنها إغلاق محطة وقود بشكل كلي وفرض غرامة مالية بحق محطة أخرى لعدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل، وذلك لتحسين محطات الوقود ورفع جودتها”.