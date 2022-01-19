شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصنع الحلويات.. ضبط مصنع «ذهب» تديره عمالة مخالفة داخل فيلا سكنية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت أمانة جدة في عملية ناجحة من ضبط مصنع ذهب تديره عمالة مخالفة داخل فيلا سكنية بحي الكندرة. وكانت أمانة جدة قد تمكنت أيضا بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء من ضبط مستودعاً مخالفاً لتحضير الحلويات و الأغذية المتنوعة ويمارس نشاط التعبئة والتغليف تديره عمالة مخالفة بحي مريخ . وأضافت أنه تم مصادرة 3400 كيلو من المواد الغذائية والحلويات منتهية الصلاحية والمعدة للتوزيع.

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