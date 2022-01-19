شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 5 إجراءات مهمة على المستفيد القيام بها حال تغير البيانات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن، على اتباع بعض الإجراءات المهمة حال طرأ أي تغيير على البيانات الخاصة بالمستفيد.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه” “هل يتوقف حساب المواطن إذا غيرت بيانات الدخل والسكن فترة معينة إلى أن تتم دراسة ذلك؟
وأجاب البرنامج بقوله “وعليكم السلام، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب القيام بالإجراءات التالية:
1- التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل).
2- تغيير الحالة الوظيفية إلى “موظف من قطاع ( خاص / حكومي ) “حسب المصدر “.
3- اختيار نوع الدخل (راتب شهري)
4- مصدر الدخل “حسب المصدر”
5- الضغط على أيقونة حفظ.
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