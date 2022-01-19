شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع المدني” ينبه إلى خطوات السلامة عند استخدام الفحم والحطب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بشأن استخدام الفحم والحطب للتدفئة خاصة في مثل هذه الأجواء الشتوية الباردة.

وأوضحت عبر حسابه في “تويتر”، أنه من أجل الحفاظ على سلامة الجميع يجب إتباع عدة خطوات عند استخدام الحطب والفحم للتدفئة وذلك على النحو التالي:

1- عدم إشعال الفحم والحطب داخل المنزل.

1- تهوية المكان منعًا لحدوث حالات اختناق.

3- إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن النار.

4- منع الأطفال من الاقتراب من النار أو العبث بها.

5- إطفاء الحطب والفحم عند الخروج من المنزل أو النوم.

وفي وقت سابق دعت المديرية، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الاهتمام بالإرشادات الخاصة باستخدام الدفايات الكهربائية، ووسائل التدفئة المختلفة، منعًا لوقوع الكثير من حوادث الحريق.