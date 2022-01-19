شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أهم الخدمات الاستعلامية المقدمة عبر منصة “أبشر” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت منصة الخدمات الإلكترونية، “أبشر” أهم الخدمات الاستعلامية المقدمة للمستفيدين عبر المنصة. وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أن المنصة تقدم خدماتها الاستعلامية المتمثلة في: 1 – الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة. 1 – الاستعلام عن صلاحية الإقامة. 3 – الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية. 4 – الاستعلام عن تقرير مقيم. 5 – التحقق من صلاحية الهوية. 6 – الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات. يأتي هذا في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً سريعاً في مجال الرقمنة والتحديث، خاصة مع مواجهة العديد من التحديات، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

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