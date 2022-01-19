شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة ترويج 54 كيلو جرامًا من مادة “الشبو” المخدر بمكة.. والقبض على 18 متهمًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة ، من إحباط محاولة ترويج أكثر من (54) كيلو جرامًا من مادة (الشبو) المخدر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (54.409) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة (18) متهماً من الجنسيات الإثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم (8) مخالفين لنظام الإقامة.

وأوضح أنه قد تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.