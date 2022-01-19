شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” توضح: هل يتم رصد المخالفات عند وقوعها لأول مرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المخالف في المرة الأولى يتم تنبيهه وذلك في حالات المخالفات غير الجسيمة والمخالفات التي لا تتضمن التعديات على الآخرين.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أنه من أجل تعزيز الامتثال البلدي، فإنه يتم تنبيه المخالف عند ارتكاب المخالفة لأول مرة.

وحددت الوزارة المخالفات التي يتم تنبيه المخالف عند ارتكابها لأول مرة كالآتي:

1 – المخالفات غير الجسيمة.

2 – المخالفات غير المتعدي ضررها للآخرين.

وطالبت أصحاب المنشآت التجارية، بضرورة الامتثال وإتباع الإرشادات وعدم مخالفة اللوائح والتعليمات، لأن ذلك يجنبهم التعرض لمخالفات البلدية.