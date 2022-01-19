الصحة العالمية يحذر من سلالات جديدة بعد أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه بعد انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، قد تظهر أشكال جديدة من كوفيد-19.



وأضاف المدير العام، في موجز صحفي: "هذا الوباء لم ينته بعد، ومع الانتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم، من المرجح أن تظهر نماذج جديدة".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وأكد غيبريسوس أنه على الرغم من أن "أوميكرون"، قد لا يكون ثقيلا في سريانه مثل السلالات التي سبقته، لكن فكرة أنه مرض خفيف هي فكرة خاطئة.

وأشار إلى أن "أوميكرون" يؤدي أيضا إلى دخول المستشفيات والوفيات.

في وقت سابق، قال الطبيب والإعلامي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن متحور "أوميكرون" لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.