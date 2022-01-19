ما هي أخر تطورات كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 334.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها لنحو 9.7 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 334 مليوناً و181 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 5 ملايين و555 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و699 مليون جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.