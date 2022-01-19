تحذير أمريكي صارم من السفر إلى 22 دولة (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيرا صارما من السفر إلى 22 دولة، في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا.



وبهذا التحذير الذي أدرج الدول الـ 22 دولة، قفز عدد الدول القابعة في قائمة حمراء تقول واشنطن إنها لدول ترتفع فيها بشدة احتمالات الإصابة بكورونا وتضعها ضمن التصنيف الأعلى حذرا "المستوى الرابع" إلى أكثر من 100 دولة.

ونصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء بعدم السفر إلى 22 دولة ومنطقة، منها إسرائيل وأستراليا ومصر وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي.

وتضم أيضا بنما وقطر وجزر الباهاما والبحرين وبرمودا والجزر العذراء البريطانية وجزر تركس وكايكوس وسورينام وسانت لوسيا وبوليفيا.

ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، وأبلغت الأمريكيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول.

وإجمالا، تدرج المراكز الأمريكية الآن ما يزيد قليلا على 100 دولة ومنطقة في المستوى الرابع، كما رفعت إلى "المستوى الثالث: مرتفع" 20 دولة أخرى منها أوغندا والكويت وجامايكا وكوستاريكا وكوبا.

وتوصي المراكز الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى تلك الوجهات.

تعجيل جرعات اللقاح

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أوصت المراكز الأمريكية بتقليص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19، والجرعة المعززة إلى 5 أشهر بدلا من 6.

وأوصت المراكز أيضا بأن يتلقى الأطفال الذين يعانون من ضعف في المناعة بأي شكل من الأشكال وتتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما جرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يوما من الجرعة الثانية.

ويعد لقاح فايزر-بيونتيك الوحيد المتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في الولايات المتحدة. وكانت قد صرحت به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أواخر أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

ولم تغير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التوصية المتعلقة بالفاصل الزمني بين الجرعة الثانية والمعززة للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون اند جونسون أو مودرنا والذي يظل عند شهرين بالنسبة للقاح جونسون و6 أشهر لمودرنا.