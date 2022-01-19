ما هو أسوأ خيارات الفطور للتحكم بسكر الدم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعيش الملايين حول العالم مع مرض السكري، وإذا كنت ترغب في إدارة نسبة السكر في الدم بشكل فعال، فما هي خيارات الإفطار التي يجب أن تحد من تناولها؟



و تنصح خبيرة مرض السكري، الدكتورة سارا بروير "بتقليص الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات سريعة الهضم" التي قد تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم (أي الجلوكوز). وتشمل المعجنات ورقائق الذرة والخبز الأبيض، والتي يمكن أن تزيد من احتياجات الجسم من الأنسولين.

وحذرت الدكتور بروير من أنه "إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف التحكم في الجلوكوز". وتوصي الدكتورة بروير "باتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلاسيمي".

ما هو مؤشر نسبة السكر في الدم؟

أوضحت هيئة الصحة البريطانية أن مؤشر نسبة السكر في الدم هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

و يتم تكسير الأطعمة عالية السكر في الدم بسرعة من قبل الجسم، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في نسبة السكر في الدم، وتشمل الأطعمة التي يجب الحد من تناولها عند ارتفاع السكر في الدم ما يلي:

السكر والأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية

الخبز الأبيض

البطاس

الأرز الأبيض

وتتضمن أمثلة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والمتوسط ما يلي:

بعض الفاكهة والخضروات

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والعصيدة

وبينما يمكن أن تكون الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض جزءًا من نظام غذائي صحي، فليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية.

و تشمل الخيارات الصحية منخفضة المؤشر الجلايسيمي: الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ، والفواكه ، والخضروات ، والفاصوليا ، والعدس.

ومع ذلك، تشمل الخيارات غير الصحية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض الشوكولاتة ورقائق البطاطس، والتي يمكن أن تكون غنية بالدهون، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.