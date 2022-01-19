هذا ما يفعله شرب الماء على معدة فارغة في جسمك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الروسية نوريا ديانوفا خبيرة التغذية والجهاز الهضمي أهمية عادة شرب كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة، واعتبرتها من العادات الصحية الشائعة التي يقوم بها الكثير من الأشخاص.



وأيدت خبيرة التغذية ، على ضرورة ممارسة هذه العادة الصباحية لما لها من فوائد صحية، لكن بشرط واحد.

قائلة: «كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة هو عادة مفيدة حقا، حيث يستيقظ الجسم. لتبدأ جميع العمليات، ولتعمل المعدة بشكل واضح في الوقت المحدد، ولتحسن الحالة النفسية، بالإضافة لتحفيز حركية الأمعاء».

إلى أن الأخصائية حددت شرطا لشرب الماء، على أن يكون بدرجة حرارة معينة.

وأضافت قائلة: «يجب أن تكون حرارة الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الإمساك، وهو مايعاني منه حوالي 80٪ من سكان المدن. وإذا كانت هناك آلام في البطن، فيجب أن يكون الماء أكثر دفئا»،وفقا لوكالة «سبوتنيك».

وتابعت: «شرب الماء مع إضافة عصير الليمون وعصير الحمضيات على معدة فارغة سيكون له تأثير مفيد إذا لم تكن هناك مشاكل في المعدة. وفي حالة وجود أمراض في الجهاز الهضمي، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي».