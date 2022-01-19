شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف : ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء. والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف توجيه ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وأكد التحالف في بيان له، أن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الأربعاء، عن بدء ضربات جوية في صنعاء، وذلك بعد إسقاط 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

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