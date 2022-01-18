شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: التصدي لآفة المخدرات ومحاربة تجار الدمار والخراب واجب ديني ووطني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التصدي لآفة المخدرات، ومحاربة تجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات، واجب ديني ووطني.

وأشاد السديس بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في التصدي لحرب المخدرات والوقوف في وجه مروجيها بالمرصاد.

وقال السديس: إن جهود رجال مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة، ومحاربتهم لتجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات، واجب ديني ووطني.

وأضاف بأن مروجيها لا يسعون إلا للخراب والدمار واستهداف شبابنا وتدمير حياتهم بهذه الآفة ومحاولة زعزعة الأمن وإثارة الفتنة وهدم الأسر الآمنة.

وختم الرئيس العام بدعاء الله -عز وجل- أن يحمي الشباب والشابات ويجنبهم هذا البلاء ويعين أبطال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن، والجمارك، في محاربتهم لهذا البلاء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العميد فهد حماد الحماد، ومدير مكافحة المخدرات بالعاصمة بالمقدسة العقيد عبدالسلام رشيد الزهراني، ومدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناصر بن يوسف الزهراني، ومدير التحكم والتوجيه بالعاصمة المقدسة الرائد ماجد عامر الباقي، ومدير شعبة المعلومات والتحريات الرائد حامد محمد السلمي، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمنطقة الرائد محمد تركي الغامدي.