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شكرا لقرائتكم خبر عن سلبا منه 280 ألف ريال.. ضبط مواطنين اعتديا على مواطن أمام منزله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من ضبط مواطنين، اعتديا بالضرب على مواطن وسلبه مبلغ كبي تهديد السلاح.
وفي بيان لـ”الأمن العام”، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن، اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله وسلبه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاحٍ أبيض.
وأضاف أنه تم ضبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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