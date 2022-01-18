شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توضح أشكال وأنماط «التسول» وتتوعد المتورطين بالعقوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن امتهان التسول محظور بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وأضافت أن كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.