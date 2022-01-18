شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من “الصحة” بشأن حالة التحصين على “توكلنا” بدءاً من الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً بشأن حالة التحصين علىى تطبيق توكلنا بداية من الشهر المقبل.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه ابتداءً من 1 فبراير 2022م:
-تتغير حالة لتحصين بعد مرور (8) أشهر على الجرعة الثانية
-لا تتغير حالة التحصين في حال كان المدة أقل من (8) أشهر.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، مشيرة إلى أنها لها فاعليّة عالية لاستمرار الوقاية من فيروس (كوفيد-19) بدون وجود أعراض جانبية غير متوقعة.
وأشارت إلى أن العلاقة بين التحصين والتنويم، علاقة عكسية -بفضل الله-، فيزداد التحصين ويقل التنويم، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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